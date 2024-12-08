Hizbullah güçlerini Suriye’den çekti

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Lübnanlı iki güvenlik gücü, Hizbullah'ın dün tüm güçlerini Suriye'den çektiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı muhalif grupların, dün başkent Şam'a yaklaşması üzerine Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, Şam ve Humus’ta bulunan tüm güçlerini geri çekti. Kaynaklardan biri Hizbullah'ın perşembe gecesi Suriye'ye konuşlandırdığı denetleme güçlerinin, geri çekilmeyi kontrol etmek için gönderildiğini söyledi.

"Dengelerin yeniden şekillendiğinin bir göstergesi"

Hizbullah’ın geri çekilen gruplarının bir kısmının Lazkiye’de konuşlandırıldığı, bir kısmının ise Lübnan’daki Hermel bölgesine yönlendirildiği belirtildi.

Batı medyası bu geri çekilmeyi, "bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiğinin önemli bir göstergesi" olarak değerlendirdi.