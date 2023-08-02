"Hızlı tren Adana ve Mersin'de de olmalı"

Hızlı tren sisteminin, yapımına devam edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı yakınlarından geçecek ve Adana ile Mersin’i kapsayacak bir yapıda olması gerektiğinin altını çizdi. Kış ayrıca, Adana ve Mersin’in ortak kullanacağı bir fuar ve kongre merkezine de ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Bölgemizin geniş tarım potansiyeli gün yüzüne çıkartılmalıdır. Adana ve Mersin’i ayrı düşünemeyiz.

Her zaman söylediğimiz gibi yatırımda tıkanan Marmara Bölgesi’nin tek alternatifi Çukurova Bölgesi’dir. Dolayısıyla Çukurovalı iş insanları olarak bölgemizin önünün açılması için bu çağrımızı yineliyoruz ve üzerimize düşen görevleri de yapmaya hazırız” dedi. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların önünün alınamaz boyutlara ulaştığına dikkat çeken Kış, “Yeniden üretimi esas almak durumundayız.

Üreten bir toplum olamazsak sorunlarımız her geçen gün daha çok artacaktır” uyarısında bulundu. Mesleki eğitimlerin önemine de vurgu yapan Kış, Çukurova Bölgesi’nde işsizliğin yoğun yaşandığını, sanayici ve iş insanlarının kalifiye personel bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi. Kış, bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yeni yatırımların gelmesi, ülkemizin lojistik, istihdam ve ihracatına katkı sunulması adına ÇUKUROVA SİFED olarak önümüzdeki süreçte genişletilmiş ‘Tarım Zirvesi’ düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi