Hızlı tren ağına üç il daha katılıyor: Açılış tarihi belli oldu

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin katılmasıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağına doğrudan bağlı il sayısı 11'den 14'e yükselecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışa ilişkin yazılı açıklamasında, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edildi

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun tasarlanan kesim; çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyal sistemiyle donatıldı.

Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez yapıldı. Ray serimi ise toplam 353 kilometreye ulaştı.

Hattın tamamında yolculuk 1,5 saate inecek

Halkalı-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate indirilmesi hedefleniyor. Yük taşımalarında da süre 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

Mevcut hat kapasitesinin dört katına çıkarılacağını belirten Uraloğlu, yıllık yolcu sayısının 600 binden yaklaşık 3 milyona, yük taşıma hacminin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseltileceğini bildirdi.

Diğer etaplarda çalışmalar sürüyor

Çerkezköy-Kapıkule kesimi açılışa hazırlanırken, hattın İstanbul yönündeki bağlantılarında yapım faaliyetleri devam ediyor. Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.