Hızlı trende günlük yolcu rekoru kırıldı

ANKARA(DÜNYA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı trende sefer sayısının artırılmasının, bu alanda yapılan taşımacılıkta rekor yaşanmasına yol açtığını bildirdi ve ilk gün 31 bin 651 yolcuyla tüm zamanların rekoruna ulaşıldığı bilgisini verdi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren sefer sayısının 10 Eylül’den itibaren 44’ten 56’ya çıkarıldığını bildirdi. Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısının 24’e çıkarıldığını söyleyen Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, bu dönemde Eskişehir-İstanbul arasında da seferlerin başladığını kaydederek, trenin Eskişehir’den 06:00’da hareket ettiğini, İstanbul hareket saatinin ise 20:40 olduğunu söyledi.

Yeni dönemde yolcu kapasitesi, Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e, Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye yükseltildi.

10 Eylül’de 31 bin 651 kişi ile günlük rekor kırılırken, 10-15 Eylül arasında 172 binden fazla yolcu hızlı tren ile seyahat etti. Aynı dönemde en çok yolcu 87 bin 163 kişiyle Ankara-İstanbul-Ankara arasında taşındı. İlk defa açılan Eskişehir-İstanbul arasında ise 4 bin 460 yolcu seyahat etti.