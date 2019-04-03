03 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün hem Beşiktaş’ta hem de Eyüp’te dolaşma fırsatını buldum. Görüyorum ki İstanbullu hazır. Bu sürecin o anlamda hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım.

Bazı propagandalar yapıyorlar, üzülüyorum. Oy hırsızı diye bir şey dile getiriyorlar. O canımı sıkıyor. Ben anladığım tek şey gönül hırsızlığı, başka hırsızlığım yok. Kimseye karşı ön yargım yok benim. Ben gönüllerinizi kazanmaya geliyorum. Bana AK Partili kardeşlerimin de oy verdiğini biliyorum.

(İBB çalışanları hakkında) İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin çalışanları var. Çalışanlara bir şey söylemek istiyorum: Hiçbir çalışanın kendini bana adamasını istemiyorum, siyasiler bugün vardır yarın yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları kalıcıdır.

En düşük asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim taahhüdümüzdür. Zoraki mitinge gitmek yok. Seviyorsa gelsin, sevmiyorsa gelmesin. Kadın çalışanlara 8 Mart’ta izin vereceğim. Toplu iş sözleşmelerini sosyal sorunları koymayı taahhüt ediyorum. İster istemez sizi bazı gündemlere çekenler oluyor.

Her ilçedeki sayımla ilgili anlık raporları alıyorum. Geçersiz oyların tekrar açılıp sayılması söz konusu. Bize 10 çıkıyor karşı tarafa 7 çıkıyor ya da bize 7 çıkıyor karşı tarafa 10 çıkıyor. Günün sonunda neticeye tesir edecek bir değere sahip değil.

Birileri Türkiye’nin sinirlerini bozduğumu ileri sürüyor ben dışarıdayım herkesin yüzü gülüyor. Millet benim sayemde gülüyor. Ben İstanbul'a huzur getirdim. Çocuklar bana koşarak sarılıyor.

Biz sabırla bekledik, ters giden bilgi alma sürecimizin düzelmesi için bekledik. Toplumu bilgilendirdik.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu sürece katkı sunmalıdır. Bu sürecin ekonomiden iç huzuruna kadar önemli bir katkıdır. Bu tarihi bir vazifedir. Sürecin uzaması can sıkıyor. Hizmeti konuşturalım.

Ülke normalleşsin, biz hizmet yarışı yapalım. Bilimi, tarımı, sanayiyi konuşalım."