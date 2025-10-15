HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın sonuçları bekleniyor. Tarihler yaklaştıkça adayların heyecanı da artıyor. Net tarihi bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar "HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
HMGS 2 sonuçlarına çok az bir süre kaldı. ÖSYM sonuç tarihini daha önce takviminde belirtmişti. Bu tarihi kaçıranlar "HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
ÖSYM'nin 2025 takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim'de ilan edilecek. Sonuç saatine ilişkin ise henüz bir duyuru yok.
Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.