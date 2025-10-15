HMGS 2 sonuçlarına çok az bir süre kaldı. ÖSYM sonuç tarihini daha önce takviminde belirtmişti. Bu tarihi kaçıranlar "HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

HMGS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim'de ilan edilecek. Sonuç saatine ilişkin ise henüz bir duyuru yok.

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.