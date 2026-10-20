HMGS açıklandı mı? 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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2026-HMGS/2 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken gündemde sonuçlar var. ÖSYM sonuçları yakın zamanda ilan edecek. Her gün sıkça gelen soru "2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.

2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.