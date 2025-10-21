HMGS SONUÇ TARİHİ: HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül'de gerçekleşti. Sınavın üzerinden haftalar geçti ve sonuç tarihine çok az bir süre kaldı. Net tarihi öğrenmek isteyen adaylar "HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...

HMGS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim'de ilan edilecek. Sonuç saatine ilişkin ise henüz bir duyuru yok.

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.