HMGS sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilk kez 2024 yılında gerçekleşmişti. Bu yıl da sınav 27 Nisan'da gerçekleşmişti. Bugün adaylar için önemli bir gün. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün açıklanıyor. Şimdi adaylar "HMGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

HMGS sonuçları açıklandı mı?

HMGS/1 sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmış değil. Geçen yıl sonuçlar saat 11'de ilan edilmişti. Gözler sonuçlar için 13.45'e çevrilmiş durumda...

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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.