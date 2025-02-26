Hocalı Katliamı'nın hayatını kaybedenler 33. yıldönümünde anıldı

Azerbaycan, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 33. yıldönümünü anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda bir araya geldi. Resmi törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımının yanı sıra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik çalışanları da yer aldı. Katliamın kurbanları, bu yıl da karanfillerle anılırken, gözyaşları arasında dua eden şehit yakınları ve vatandaşlar büyük bir hüzün içinde anma törenine katıldılar.

"Hocalı Katliamı tarihte insanlık adına kara leke olarak geçmiştir" diyen Büyükelçi Birol Akgün, Azerbaycan halkının acılarını her zaman paylaştıklarını belirterek, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlenmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Azerbaycan, katliamın faillerinin cezalandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, çeşitli uluslararası kuruluşlara ve devletlere gönderdiği mektupta, Hocalı'da yaşananların bir soykırım olduğunu belirterek, faillerin hak ettikleri cezayı alması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Hocalı Katliamı'nda neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Ermeni güçlerinin Azerbaycan topraklarında saldırılar başlattığı dönemde, Hocalı'da 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. 25 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin Sovyet Rus ordusunun desteğiyle yaptığı yoğun saldırılar sonucu, 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından biri yaşandı. Hocalı'dan kurtulanlar, zor günleri ve katliamın acılarını hala unutamadıklarını ifade ediyor. Hocalı'da yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu kadınlar, yaşlılar ve çocuklar oluşturuyordu