Hollanda'da COVID-19 tedbirleri artırıldı

Geçici hükûmetin Başbakanı Mark Rutte, bir hafta öne alınan basın toplantısında, COVID-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı. Rutte, normalde 4 Aralık'a kadar sürecek "kısmi kapanma" uygulamasının iki hafta daha uzatıldığını ve tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Buna göre ülkede 28 Kasım'dan itibaren süpermarket gibi gıda satışı yapan marketler 06.00-20.00 saatlerinde; kafe ve restoranlar, diğer mağazalar, marketler, kuaförler, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, eğlence parkları, spor salonları ve amatör spor aktiviteleri yapılan yerler ise 05.00-17.00 saatlerinde açık kalacak.

Profesyonel spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmayacak.

Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Okullarda eğitim fiziki ortamda devam edecek. 9 yaş üstü öğrencilerin okulun koridorunda maske takması şart olacak.

COVID-19 kartının geçerli olduğu her yerde sosyal mesafe ve maske şartı uygulanacak.

Evden çalışma tavsiyesinin devam ettiği ülkede konutlarda en fazla 4 misafir ağırlanabilecek.

Geçici hükûmetin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da bugünden itibaren sağlık sektöründe "2D" adlı aşamaya geçildiğini duyurdu. 2D aşamasında hastaneler 6 hafta boyunca kemoterapi, böbrek nakli ve diğer kritik planlanabilir bakım hizmetlerini durduracak.

Ülkede vaka sayıları günlük ortalama 20 binin üzerinde

Hollanda'da ekimden bu yana yükselişe geçen COVID-19 vaka sayıları, yaklaşık son iki haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 350 kişide COVID-19 tespit edildi.

Geçici hükûmet, 2 Kasım'da, COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini bildirmiş ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.

Ülke genelinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı 23 Kasım'dan itibaren zorunlu hale getirilmiş, mesafe kuralına uymayanlara 95 avro para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu aynı tarihte, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle COVID-19 hastalarına gerekli tedaviyi sunamayacak durumda olduğunu açıklamıştı.