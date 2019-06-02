Honaz'da CHP, Keskin'de AK Parti kazandı

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan yenileme seçimleri tamamlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırıkale Keskin ve Artvin Yusufeli'de AK Parti, Denizli Honaz'da ise CHP seçimi kazandı.

Keskin'de AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı



Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.



Yusufeli ilçesinde AK Partili adayı Aytekin kazandı



Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 2 bin 446'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy aldı. Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. CHP'nin seçim sonuçlarına itirazını görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.



Honaz'da Millet İttifakı'nın adayı Kepenek kazandı



CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Honaz ilçesinde belediye başkanlığını Millet İttifakı'nın adayı Yüksel Kepenek'in kazandığı söyledi. CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honaz'da belediye başkan adayları Kepenek'in kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alarak seçimi kazandığını kaydetti. Millet İttifakı'nın adayı Kepenek'in 10 bin 698 oy aldığını aktaran Akbaba, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu'nun oyunun 8 bin 361 olduğunu dile getirdi. Honaz ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.



Kesmetepe beldesinde seçimi DSP kazandı



Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı. 31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı.