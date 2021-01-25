Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 5 Şubat’ta Türkiye’den soruları yanıtlıyor

DEİK ve Avrupa Birliği ülkelerinden iş dünyasını temsil eden kurumların desteği ile, Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri Avrupa Birliği nezdindeki Özel Temsilciliği HKETO Brüksel ve HKETO Berlin ofisleri tarafından düzenlenen, Hong Kong’un Avrupa’daki iş çevrelerine sunduğu iş fırsatları hakkında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ile doğrudan diyalog kurabileceğiniz bu toplantı, çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Baş Yöneticisi Carrie Lam’in yanı sıra, Hong Kong’un Ticari ve Ekonomik Kalkınma, Çevre ve Maliye Bakanları da Hong Kong’un çeşitli yönleri, ekonomik koşulları ve geleceği ile ilgili son bilgileri vermek üzere etkinliğe katılacaktır.

Etkinliğe katılım için https://zoom.us/webinar/register/6016100389124/WN_i92vbaJsS5qYwjK4IjjWwg linkinden kayıt olmanızı ve etkinlikte yanıtlanmasını istediğiniz tüm soruları, önceden communication@hketoberlin.gov.hk mail adresine İngilizce olarak iletmenizi rica ederiz.