Hong Kong polisi yeni yasa sonrası ilk protestoda yaklaşık 300 kişiyi tutukladı

01 Temmuz 2020

Çin'in muhalifleri susturmak için çıkardığı belirtilen kapsamlı güvenlik yasasını protesto eden protestoculara karşı Hong Kong polisi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisten yapılan açıklamada 300'den fazla kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Haftalar süren belirsizlikten sonra Beijing, dün merakla beklenen güvenlik yasasının ayrıntılarını açıkladı. Çin'in en özgür şehri ve dünyanın en parlak finans merkezlerinden biri olan Hong Kong otoriter bir güvenlik yasasına tabi tutuldu.

Binlerce protestocu, eski İngiliz kolonisi Hong Kong’un 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girişinin yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşte şehir merkezinde toplandı.

Kalabalığın "sonuna kadar diren" ve "Hong Kong bağımsızdır" şeklinde slogan atması üzerine çevik kuvvet biber gazı ve plastik mermi kullanarak protestoculara müdahalede bulundu.

İsmi Seth olan 35 yaşındaki bir protestocu, "Hapse girmekten korkuyorum ama adalet için bugün dışarı çıkmam, baş kaldırmam gerekiyor" dedi.

Yeni yasayla bölücülük, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, terör ve dış güçlerle işbirliği yapmak suçları ömür boyu hapse kadar cezalandırılabilecek.

Bu yasa geçen sene Beijing'in Hong Kong'un özgürlük alanına karışmaya başlamasından sonra patlak veren protestolara yanıt olarak alındı. Hong Kong 1997'de Çin'e bağlanmayı kabul ettiği zaman ülkenin "tek devlet iki sistem" şeklinde yönetilmesi konusunda taraflar anlaşmıştı.