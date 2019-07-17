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Hrant Dink davasında karar

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Hrant Dink davasında karar
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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden ayrılan dava kapsamında 99,5 yıl hapse çarptırılan Erhan Tuncel'in tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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