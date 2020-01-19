Hrant Dink ölümünün 13'üncü yılında anılıyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 13 yıl önce suikasta uğradığı İstanbul'da anılıyor.
Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.
Hrant Dink'in suikasta uğradığı Osmanbey’deki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde de geniş katılımla bir anma töreni düzenlendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink'in 2007'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı dava, cinayetin ardından geçen 13 yıllık sürede Türkiye'de sonuçlanması beklenen önemli davalar arasında yerini alıyor.
Davanın 2019 yılındaki son duruşması 28 Kasım'da gerçekleşti. Mahkeme heyeti, başka bir dava kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.