HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Şubat 2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan HSK kararlarına göre, birinci dereceye yükselmiş olup 31.12.2020 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ilee idari yargı Hakimlerinin adları listelendi. Bu listeye Aralık 2020 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar dahil edilmedi.

10 Şubat 2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)

–– Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik

–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği

–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği

–– Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2016/3316 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/28373 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri