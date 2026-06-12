HSK kararnamesi yayımlandı! Hakim ve savcıların yeni görev yerleri belli oldu
Adalet dünyasının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni görevlendirmelerin sonuçlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."