HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.