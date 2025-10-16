HSK üyeliği için TBMM'de alt komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi süreci kapsamında alt komisyon oluşturdu.

Toplantı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında yapıldı. Özbudun, TBMM tarafından HSK'ye avukatlar ile hukuk alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir üye seçileceğini hatırlattı.

Özbudun, HSK üyeliği için 31 başvuru yapıldığını, bunlardan 7'sinin öğretim üyesi, 24'ünün ise avukat olduğunu bildirdi. TBMM Başkanlığı tarafından başvuru evraklarının Karma Komisyona gönderildiğini ifade eden Özbudun, Genel Kurulca seçilecek bir üyelik için komisyonun üç aday belirleyeceğini aktardı.

Başvuru sayısının fazlalığı ve geçmiş uygulamalar dikkate alınarak, süreçte beş kişiden oluşan bir alt komisyon kurulmasına karar verildi.

Alt komisyona, AK Parti milletvekilleri Murat Alparslan (Ankara), Mustafa Hamarat (Ordu) ve Orhan Kırcalı (Samsun) ile CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan seçildi.

Alt komisyon, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını belirleyecek ve seçim evraklarını hazırlayacak. Komisyon çalışmalarını 21 Ekim Salı günü saat 15.00'e kadar tamamlayarak raporunu Karma Komisyon Başkanlığı'na sunacak.

Karma Komisyon 23 Ekim Perşembe günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyenin 3 katı adayı belirleyecek.