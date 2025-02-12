HSK'dan 268 hakim ve savcıyı kapsayan karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 6 Şubat'taki 268 hakim ve savcının görev değişikliğine dair mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
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HSK'nin 255 adli yargı ile 13 idari yargı hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na getirilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.