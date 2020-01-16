HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme

16 Ocak 2020

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil, tahliyesine yönelik itirazın kabul edilmesinin ardından tutuklandı.



Hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine getirildi.



İyidil, burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi önüne çıkartıldı. İyidil, savunmasında, 44 yıldır devlete ve millete hizmet ettiğini belirterek, "Mankurt değilim. Darbe gecesi yaptığım tüm faaliyetler darbenin engellenmesine yöneliktir. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin dikkatli şekilde incelenmesi halinde bunlar açıkça görülecektir. 20'nci Ceza Dairesinin kararında bunlar detaylı olarak anlatıldı. Darbeye karışmadığım tespit edildi." dedi.



Devlete ve millete hep bağlı kaldığını ifade eden İyidil, serbest bırakılmasını istedi.



Beyanların ardından heyet, İyidil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.



Tutuklama kararının gerekçesinde "ilk derece mahkemesinin mahkumiyetine dayanak yapılan tanık anlatımları ve deliller, eylemlerin niteliği, hükmün henüz kesinleşmemesi, isnat edilen suçun gerektirdiği cezanın mahiyeti ve kaçma şüphesine" dikkat çekildi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı ifade edildi.



İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.



Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah gözaltına alınmıştı.



HSK'den Metin İyidil'e beraat ve tahliye veren heyete inceleme

Bu arada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.



Metin İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.



Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. Teftiş Kurulu, konuyla ilgili bir kusur olup olmadığını inceleyecek.



Konunun önemi nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyelerinin başka illerde görevlendirilmelerinin uygun görüldüğü de belirtildi.

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı



Eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli gözaltına alındı.



İyidil'in dün Angora Evleri'nde kaldığı evden, Çiğdem Mahallesi'ndeki başka bir eve gittiği tespit edildi.



Ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K'yı gözaltına aldı.



Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu olduğu öğrenildi. İyidil'in yakalandığı evin de Özdemir'in bir yakınına ait olduğu bildirildi.











Kaynak: AA