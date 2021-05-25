HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 2 bin 582'si adli, 488'i idari, 130'u ünvanlı olmak üzere 3 bin 70 kişilik kararnameyi sonuçlandırdı.

Yaz kararnamesine göre 26 ilin başsavcısı değişti.



Afyonkarahisar Başsavcısı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise Aydın Başsavcılığına atandı.

26 ile yeni başsavcı

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

HSK 1. Daire Başkanı'ndan açıklama

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Halil Koç diğer mesajında ise, "2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" dedi.