HSK'dan yaz kararnamesi: 33 ilin başsavcısı değişti
HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
Kararnameyle değişen 33 ilin başsavcıları:
Bursa Ramazan Solmaz
Antalya Zafer Koç
Konya Halil İnce
Balıkesir Abdülkadir Akın
Kocaeli Ferhat Kapıcı
Gaziantep İsmail Karataş
Kayseri Habib Korkmaz
Eskişehir Ali Yeldan
Şanlıurfa Cuma Çoban
Çorum Ahmet Bektaş
Van Nadir Yağcı
Muğla Oğuzhan Dönmez
Bolu Ali Keleş
Ordu Hasan Uçak
Gümüşhane Tuba Ersöz
Karaman Ali İhsan Akdoğan
Kırşehir Soner Aygün
Yalova Duygu Bayar
Hakkari Harun Ünlüsoy
Yozgat Recep Sevgili
Sinop Mesut Pektaş
Bilecik Burak Olgun
Osmaniye Uygur Kaan Arısoy
Kastamonu Ercan Ceylan
Bitlis Durmuş Ali Karakoca
Kars Abdullah Amanvermez
Uşak Bozan Çevik
Ardahan Mehmet Karabulut
Adıyaman Ufuk Mustafa Süren
Batman Murat Şahingöz
Siirt Tuğan Sarıca
Düzce Yasin Emre
Kahramanmaraş Sedat Çelik
Kararnameyle 6 ilin Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı değişti:
Denizli BAM Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri,
Tekirdağ BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl,
Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete,
Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan,
Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal,
İzmir BAM Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu getirildi.