HSK'dan yaz kararnamesi: 33 ilin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle değişen 33 ilin başsavcıları:

Bursa Ramazan Solmaz

Antalya Zafer Koç

Konya Halil İnce

Balıkesir Abdülkadir Akın

Kocaeli Ferhat Kapıcı

Gaziantep İsmail Karataş

Kayseri Habib Korkmaz

Eskişehir Ali Yeldan

Şanlıurfa Cuma Çoban

Çorum Ahmet Bektaş

Van Nadir Yağcı

Muğla Oğuzhan Dönmez

Bolu Ali Keleş

Ordu Hasan Uçak

Gümüşhane Tuba Ersöz

Karaman Ali İhsan Akdoğan

Kırşehir Soner Aygün

Yalova Duygu Bayar

Hakkari Harun Ünlüsoy

Yozgat Recep Sevgili

Sinop Mesut Pektaş

Bilecik Burak Olgun

Osmaniye Uygur Kaan Arısoy

Kastamonu Ercan Ceylan

Bitlis Durmuş Ali Karakoca

Kars Abdullah Amanvermez

Uşak Bozan Çevik

Ardahan Mehmet Karabulut

Adıyaman Ufuk Mustafa Süren

Batman Murat Şahingöz

Siirt Tuğan Sarıca

Düzce Yasin Emre

Kahramanmaraş Sedat Çelik

Kararnameyle 6 ilin Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı değişti:

Denizli BAM Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri,

Tekirdağ BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl,

Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete,

Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan,

Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal,

İzmir BAM Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu getirildi.