Hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatı açıklanıyor

Ali Ekber YILDIRIM

Yarın yapılacak kabine toplantısında 2021 ürünü hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarının ele alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklaması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat ve bakliyat ürünlerinde üretim, dünyadaki gelişmeler, enflasyon verileri, piyasadaki güncel fiyatları dikkate alarak bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında ilk etapta 2021 ürünü buğday, arpa, yulaf, çavdar, kırmızı mercimek ve nohut için fiyatın açıklanması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat için üreticinin memnun olacağı şekilde alım fiyatları ile ilgili çalışmayı tamamladıklarını, üreticilerin büyük ölçüde TMO'yu tercih etmelerini beklediklerini söyledi.

"Üreticiyi memnun edecek fiyat" açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaşma töreninde üreticiyi memnun edecek alım fiyatı açıklanacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl bitkisel üretimde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Anadolu'nun kaderi olan kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini de azaltmayı hedefliyoruz. Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ve alım döneminin memleketimiz, üreticilerimiz ve bakanlığımız için hayırlı olmasını dilerim."

Üreticinin beklentisi yüksek

Geçen yıl hasat öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli buğday alım fiyatının dünya fiyatının üzerinde olacağını belirtmiş ve 2020 alım fiyatı dünya fiyatı ile aynı seviyede açıklanmıştı. Ancak daha sonra dünya fiyatı hızla yükselirken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı revize edilmedi. Bu yıl ise, Bakan Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "dünya fiyatları" yerine "üreticiyi memnun edecek fiyat" açıklaması yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yayınladığı 7 Mayıs 2021 tarihli günlük piyasa verilerine göre, dünyada ekmeklik buğday fiyatı Amerika'da ton başına 324 dolar, Fransa'da 291 dolar, Rusya'da 274 dolar. Türkiye'nin en çok buğday ithalatı yaptığı Rusya'dan ekmeklik buğdayın Türkiye'ye teslim fiyatı protein oranına göre 285-300 dolar seviyesinde. Bunun karşılığı dolardaki değişime bağlı olarak ton başına 2 bin 400 liranın üzerinde. Türkiye'de de serbest piyasa ve borsalarda ekmeklik buğdayın tonu 2095 lira ile 2 bin 247 lira arasında değişiyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satış fiyatı da 2075 lira ile 2125 lira arasında.

Üreticilerin yaptığı maliyet hesaplamaları ve açıklamalarda ekmeklik buğday fiyatının en az 2 bin 300- 2 bin 400 lira olması talep ediliyor. Fiyatı en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini belirtenler de var. Fiyat açıklanırken geçen yıl olduğu gibi, daha sonra dünya fiyatlarının artabileceği de dikkate alınması isteniyor.

2020 fiyatı neydi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 ürünü buğday alım fiyatını geçen yıl 4 Mayıs'ta açıklamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 1650 lira, makarnalık buğday alım fiyatı ise ton başına 1800 lira olarak açıklanmıştı.

Arpa fiyatı 2 bin liranın üzerinde

Buğday fiyatının yanı sıra arpa alım fiyatının da açıklanması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 7 Mayıs 2021 tarihli günlük piyasa verilerine göre arpanın tonu serbest piyasada 1932 liradan işlem görüyor. Konya Ticaret Borsası'nda arpanın tonu 2 bin 143 liradan, Eskişehir Ticaret Borsası'nda 2 bin 89 lira ve Polatlı Ticaret Borsası'nda 2 bin 111 liradan işlem görüyor. Dünya piyasalarında ise Fransa'da arpanın tonu 278 dolar, Rusya'da 248 dolar.

Geçen yıl arpa alım fiyatı ton başına 1275 lira olarak açıklamıştı.

Nohut ve mercimek fiyatı da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nohut ve mercimek alım fiyatlarını da açıklaması bekleniyor. Geçen yıl, kırmızı mercimek için ton başına 3 bin 550 lira, yeşil mercimek için 3 bin 200 lira, nohut için ise 3 bin 350 lira alım fiyatı açıklanmıştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 7 Mayıs tarihli bültenine göre, serbest piyasada kırmızı natürel mercimeğin tonu 6 bin 100 liradan, kırmızı iç mercimeğin ve yeşil mercimeğin tonu ise 8 bin liradan işlem görüyor. Kanada'da ise kırmızı mercimeğin tonu 678, yeşil mercimeğin 782 dolar.

Nohut serbest piyasada ton başına 4 bin 800 liradan işlem görürken, Meksika'da tonu 925 dolar.

Yaş çay alım fiyatının açıklanması bekleniyor

Fiyatı açıklanması beklenen bir başka ürün ise yaş çay. Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı 17 Mayıs 2021 Pazartesi başlıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında çay alım fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2021 Yılı Yaş Çay Kampanyasının 17 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kilo olarak uygulanacak.

Geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur'un yaş çay alım fiyatını kilo başına 3 lira 27 kuruş olarak açıklamıştı. Üreticiler bu yıl artan gübre fiyatları, işçilik maliyetleri nedeniyle fiyatın 4 liranın üzerinde olmasını talep ediyor.

Primler ne olacak?

Bakanlar Kurlu toplantısı sonrasında hububat, bakliyat ve yaş çay için 2021 destekleme primlerinin de açıklanması bekleniyor.