Hücre-7 operasyonları ile dolandırıcılık çetesine büyük darbe: 61 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli olarak 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında, organize dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda, "Hakkınızda icra davası var" yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiğini belirterek, suç örgütünün elebaşı C.A. ile birlikte toplam 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 61’i tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Suç örgütünün, vatandaşları arayarak icra davası bahanesiyle korkutup kandırdığı ve bu yolla büyük miktarda maddi kazanç sağladığı belirlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, suç örgütlerine göz açtırılmayacağını ifade etti.