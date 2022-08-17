Hudut karakoluna saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Dünkü saldırıda bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.