Hudut karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, “Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.