Hukuk reformu için 'bilim kurulu' gündemde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın iş dünyası ve diğer sivil toplum örgütleri ile başlattığı hukuk reformu görüş alışverişi devam ediyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre toplantılar sonucunda reform alanlarında daha önce denenmiş olan kurul oluşturulması gündeme geldi. Türk Ticaret Kanunu’nun yenilenmesi sürecinde ilgili çalışmalar, Devlet Bakanlığı’nın da desteğiyle Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmüştü. Adalet Bakanlığının gözetiminde oluşturulan Bilim Komisyonu, üniversite öğretim üyeleri, yüksek yargı mensupları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcilerinden oluşmuştu. Bu kurulun hazırladığı ve geniş kesimlerce kabul edilen Türk Ticaret Kanunu, 1957’den sonra köklü olarak bir sistematik içinde yenilenmişti.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre iş dünyası ile görüşmelerde sadece ekonomik hayatı değil, kamu-özel alan ilişkilerini de düzenleyen geniş kapsamlı reform talepleri oldu. Adalet Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hukuk reform stratejisindeki temel çerçeve ile talep edilenler arasında örtüşmeler gözlemlediği de vurgulandı. Reform talebinin bütün kesimlerce dile getirilmesi nedeniyle yazım aşamasında Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesi döneminde kullanılan komisyon yönteminin kullanılabileceği, böylece tarafların tam katılımının sağlanmasının söz konusu olacağı değerlendirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reform çalışmaları kapsamında özel sektörün görüşlerini almak için; TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ile toplantılar yapmıştı. DEİK ve TİM de iki bakanın görüşme listesinde bulunuyor.