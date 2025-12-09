Hukuka aykırı bulundu: Otellerde bir dönemin sonu!

Turizm sektöründe uzun bir süredir uygulamada olan sistem, KVKK'nın kararı gereğince terk ediliyor.

Uygulama kapsamında otellerde konaklayacak kişilerin T.C. kimlik kartları güvenlik birimlerince kontrol edilmek üzere fotokopi çekilerek saklanıyordu. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu, uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Karar Resmi Gazete'de de yayımlanırken, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde artık misafirlerden kimlik fotokopisi istenemeyecek, daha önce misafirlerden alınan kimlik kartı fotokopileri ise de imha edilecek.

Kimlik fotokopisi almak neden hukuka aykırı?

Kuruma göre, kimlik fotokopisi almak kimliği gösterip bilgileri doğrulamanın yeterli olduğu durumlarda gereğinden fazla veri toplamak anlamına geldiği için KVKK’ya aykırı kabul ediliyor. Ayrıca eski kimliklerde din, kan grubu gibi özel nitelikli veriler de yer aldığından, fotokopinin saklanması kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendiriliyor.

KVKK’ya uygun kayıt işlemleri devam edecek

Konaklama işletmeleri, Kimlik Bildirme Kanunu nedeniyle misafirlerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, giriş-çıkış tarihleri gibi bilgilerini almak ve bunları kimlik belgesiyle doğrulamak zorunda. Fatura düzenlenirken de Vergi Usul Kanunu gereği ad-soyad, adres, vergi numarası gibi bilgilerin kaydedilmesi zorunlu.

Kanunlarda açıkça öngörülen ve veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan bu işlemler KVKK’ya göre hukuka uygun olduğu için devam edecek.