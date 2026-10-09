Hukukçu Alp Selek 95 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye’de birçok siyasi davada görev alan, işçilerin ve sendikacıların savunmasını üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasındaki avukatlığını da yapan Selek için 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul Barosu’nda cenaze töreni düzenlenecek.
Türkiye’de siyasi davalarda üstlendiği görevlerle tanınan hukukçu ve insan hakları savunucusu Alp Selek, 95 yaşında yaşamını yitirdi.
Selek için 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Barosu’nda cenaze töreni düzenlenecek. Selek’in cenazesi törenin ardından toprağa verilecek.
Alp Selek kimdir?
1931 yılında İstanbul’da doğan Alp Selek, 70 yılı aşkın meslek hayatı boyunca işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılananların avukatlığını yaptı.
Kavel Direnişi’nde tutuklanan işçilerin savunmasını üstlenen Selek, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerindeki siyasi davalarda da avukatlık yaptı.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucularından Cemal Hakkı Selek’in oğlu olan Alp Selek, sosyalist hareket içinde de aktif görevlerde bulundu.
4,5 yıl cezaevinde kaldı
12 Eylül sonrasında 4,5 yıl cezaevinde kalan Selek’in avukatlık hakkı da elinden alındı. Selek, buna karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kazanarak yeniden İstanbul Barosu’na kaydoldu.
Alp Selek, yaşamının son yıllarında kızı Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasındaki avukatlığını da üstlendi.