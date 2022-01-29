Hükümet ve ekonomi yönetiminde büyük sürpriz

ANKARA (DÜNYA)- Hükümette ve ekonomi yönetiminde çok büyük sürpriz yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa ederken, yerine eski Adalet Bakanlarından Bekir Bozdağ atandı.

Diğer büyük sürpriz ise ekonomi yönetiminde gerçekleşti. Son olarak DÜNYA’ya verdiği röportaj büyük tartışma yaratan TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alınırken, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Prof. Dinçer DÜNYA’ya verdiği son röportajda, TÜİK’in yaşam maliyeti değil, enflasyonu hesaplayan bir kurum olduğunu belrtmişti.

Ayrıca TÜİK Başkan Yardımcılığına Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun da yönetimine atamalar yapıldı. Başkanlığına Hasan Özçelik, üyeliklere de Muhiddin Güldal, Ahmet Pelit ile Ünal Eryılmaz atandı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığına da Hızır Aslıyürek getirildi.

"Görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum"

Görevinden ayrılmasına ilişkin Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gül, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.