Hükümetin hedefi 'demokratik ve sivil' anayasa

Bakan Tunç, Karabük Adliyesi'ni ve Karabük Barosu'nu ziyaret etti; ardından Karabük Belediyesi'ne giderek belediye başkanı Rafet Vergili'yle görüştü.

Daha sonra ziyaret ettiği AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda konuşan Tunç, 'istikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini' vurguladı.

Tunç şunları kaydetti: "İstikrarlı kalkınma hamlesinde, dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırmanın, şehirlerimizi daha yaşanılır hale getirmenin gayretinde olacağız. Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken geçtiğimiz 21 yılda özellikle demokrasinin standartlarını da daha yükseklere taşıdık. Milletimizle bunu başardık. Adalet alanında, adalete güvenin tesisi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anlamında geldiğimiz mesafeyi hiç küçümsememek lazım.

'Yargı bağımsız değil' diyenlere eleştiri

O yargıya sürekli taş atanlar, laf atanlar, 'Yargı bağımsızlığı yok.', 'Yargı tarafsızlığı yok.' diyenler, geçmiş dönemlerin yargısını özleyenler, vesayetçi yargı düzenini özleyenler ki onların eleştirdiği, karalamaya çalıştığı yargı, 15 Temmuz'da milletiyle mücadele eden o savcılarımız kahramanca, darbeciler karşısında soruşturmaları başlatan yargımız. İşte bu hazmedilemiyor. Onlar hazmedemeye dursun. Milletin yargısı, milletin hizmetinde, milletin adalete güvenini sağlamada çalışmaya devam edecek. Biz de Adalet Bakanlığı olarak tüm teşkilatımızla onlara destek vermenin gayretinde olacağız."

Anayasa mesajı

Tunç, temel hak ve özgürlüklerin 21 yılda nereden nereye geldiğinin, standardın nasıl yükseltildiğinin herkesin malumu olduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bir başörtüsü problemi, bir katsayı problemi, özgürlükler noktasındaki kısıtlamalar, kadın erkek ayrımı, fırsat eşitsizlikleri; tüm bunlar artık geride kaldı. Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenler, karşısında milletimizi bulur çünkü milletimiz artık özgürlüğe alıştı. Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecek. Bundan sonra da hedefimiz; anayasamızı daha demokratik hale getirmek, demokratik, sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Bunun için gayret gösteriyoruz."

'Uzlaşmaz tavrı millet not eder'

Anayasa çalışmalarında tüm partilerin uzlaşması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Bu noktada uzlaşmadan anayasanın nitelikli çoğunlukla geçmesi elbette ki mümkün değil. Bunun farkındayız. Ama bu tüm partilerin, sadece AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin değil, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin millete olan borcu. Bu uzlaşmaya kim yanaşırsa millet onları takdir eder. Kim uzak durursa uzlaşmaz bir tavır sergilerse millet de onları not eder ve yeri geldiğinde cevabını verir." ifadelerini kullandı.

'Vesayetçi ruhu kaldırmaya yetmez'

Tunç bugüne kadar darbe anayasasında vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok önemli değişiklikler yaptıklarını anlatarak "sessiz devrimler" ve "sessiz reformlar" gerçekleştirdiklerini ama anayasadaki o vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmaya bunların yetmediğini söyledi.

"Meşru olmayanların yazdığı çizdiği, seçilmiş bir meclisin yapmadığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yürümek, Türkiye'ye yakışmaz." diyen Tunç, bu nedenle millete olan borcu bu dönemde ödemenin gayretinde olacaklarını vurguladı.

Tunç, "Önce insan." demeye devam edeceklerinin altını çizerek "İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, öğrencisinden çocuğuna varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmeye, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' derken bunu icraata dönüştürmeye devam edeceğiz. 21 yılda bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.