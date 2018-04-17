Hükümetten 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bahçeli'nin 'erken seçim' talebiyle ilgili, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile bir araya geleceğini, görüşmeden sonra konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını söyledi.
Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.
Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' talebi konusunda yaptığı açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini söyledi. Bozdağ, görüşmenin 13.30'da gerçekleşeceğini, konuyla ilgili bilgilendirmenin toplantıdan sonra yapılacağını belirtti.
Bozdağ konuyla ilgili, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
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