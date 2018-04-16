Hükümetten Macron'a yanıt!

16 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Suriye rejimine yönelik cumartesi günü düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" diyen Bozdağ, "Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ABD ile farklı politikalar izliyoruz"

"Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz" şeklinde açıklamada bulunan Bozdağ, Türkiye'nin ABD ile politika birliğine sahip olmadığını dile getirerek, "Farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir" dedi.

Kaynak: AA