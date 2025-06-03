Hükümlü ve tutuklular için 'Kurban Bayramı' kararı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı'nda hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.
Tunç, bayramda cezaevlerindeki tutuklu mahkumlar için kendilerini ziyaret etmek isteyen yakınları ile açık görüş sağlanacağını duyurdu.
"Kurban Bayramı’nda açık görüşe imkân sağlayacağız"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum."