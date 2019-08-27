Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı

27 Ağustos 2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolü Hakimevi'nde imzalandı.

İmza töreninden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yarınlarına yönelik hazırlanan protokolün imzası için bir arada olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye katkılarından bir tanesinin de bakanlıklar arasında gerçekleşen iş birlikleri ve hızlı sürecin olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "O anlamda da ben geçtiğimiz haftalarda da hem Tarım ve Orman Bakanlığı, hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokollere bir yenisini Adalet Bakanlığı ile yapmanın sevincini ifade etmek istiyorum. Bu iş birliğimiz inşallah diğer bakanlıklarımız, diğer kurumlarla ve özel sektörle devam edecek. Çünkü amacımız bir. Aynı amaç doğrultusunda kaynaklarımızın etkin kullanımını, hem daha güçlü bir sinerjiyle hedeflere yürüme noktasında bu iş birliklerini, bu protokolleri çok önemsediğimiz ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Kapılar Kapanmasın" projesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanlığı ile yaptıkları projenin isminin "Kapılar Kapanmasın" olduğunu belirterek, "Bu protokolle birlikte cezaevlerindeki genç tutukluları ve hükümlüleri ruhsal anlamda, bedensel anlamda güçlü kılmak, kendini tanımalarına, kendini tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Kültürle, sanatla, sporla ilgili pek çok etkinlik düzenleyeceğiz. Onların cezaevi içindeki, hem de cezaevi sonrası toplumla entegrasyonu, kendileriyle barışık olmaları yönünde birtakım hedeflerimiz var." dedi.

"Biz barış toplumunun evlatlarıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde kamuoyunda tartışılan kadına yönelik şiddete de değinerek, "Hepimiz bu kadim coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Son günlerde yaşanan şiddet hadiselerini de özellikle vurgulamak istiyorum. Biz barış toplumunun evlatlarıyız. O inancın çocuklarıyız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda, bizim geleneğimizde şiddete yer yok. Sporda da hayatın diğer alanlarında da şiddetin hiçbir türlüsünü hiçbir kimseye tasvip etmiyoruz. Ne insana, ne insan olmayan varlıklara hiçbir şekilde şiddeti makul ve masum göremeyiz. Bu anlamda evlatlarımızı yarınlara iyi evlat olarak yetiştireceğiz. İyi insan olmalarını, sabrı ve hakkı tavsiye edeceğiz. Gençlerimizi şiddete yönelik eğilimler noktasında inşallah koruyacağız. Bu ülkeyi, bu toprakları bir esenlik yurdu yapmak için ve bunu sağlamak için kararlı olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Birbirimize tutunacağız, birbirimize umut vereceğiz. Öfkeye değil, merhamete sığınacağız."

"Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuşmasın son bölümünde ise şunları kaydetti:

"Merhum Haluk hocamızın, 'Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız' söylemi gerçekten çok önemli. Dicle’nin, Fırat’ın, Sakarya’nın kuzularını koruyup kollamak bizim için bir namus borcudur. İyiliğin, böyle bir güce sahip olduğuna bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu protokol sayesinde rehabilitesine ve ıslahına vesile olduğumuz tek gencimiz bile olsa bunun için alın teri dökmeye değer. İnanıyorum ki çok daha önemli neticeler alacağız. Bizim kötülüğe kurban verecek bir evladımız bile yok."

Bakan Gül: Suçlunun toplumla olan ilişkisini sağlıklı bir hale getirmek ortak sorumluluğudur

Bakan Gül, Hakimevi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, modern dünyanın en önemli parametrelerinden birinin eğitim olduğunu, eğitimin bireylerin toplumla ilişkilerini şekillendiren ana unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda gündeme gelen "kadına şiddet" haberlerine üzülerek tanık olduğunu anlatan Gül, "Asla tasvip edemeyeceğimiz tüm bu süreçlerde eğitim eksikliğinin bir insanı ne hale getirdiğini yakinen görebiliyoruz. Kadına yönelik şiddeti tasvip etmediğimizi ve bu konuda sıfır toleransla her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gül, şiddeti önleme konusunda gerekli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaların taviz vermeden sürdürüldüğünü aktaran Gül, "Suça ulaşmadan suçlunun eğitim, toplum ve aileyle olan ilişkisini sağlıklı bir hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu çerçevede özellikle işlemiş olduğu suç sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunanların da cezalarını çektikten sonra topluma katılmaları, entegre olmaları çok önemlidir. Bugün yaptığımız bu protokol de bu amaca matuf çalışmalardan birisidir." ifadelerini kullandı.

Temel hedef topluma kazandırmak ve meslek edindirmek

Bakan Gül, infaz süresi biten insanların üretken ve toplum kurallarına saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimini benimsemeleri ve bir meslek edinmelerinin temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

Protokole katkı sağlayan herkese teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır ve eğitim hakkından istifade etmesini sağlamak Bakanlık olarak bizim tek görevimizdir. Bu yılın Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında 36 bin 920'si hükümlü ve 17 bin 659'u tutuklu olmak üzere toplam 54 bin 579 öğrenci bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 9 bin 186 hükümlü ve tutuklu okuma-yazma kurslarına devam etmektedir. 79 bin 220 kişi iş ve meslek kurslarına katılmıştır. Birçok kişi cezaevinde öğrendiği meslek sebebiyle ceza infaz kurumundan cezası bittikten sonra iş yeri açmakta, evine ekmek götürmekte ve topluma entegre olabilmektedir.

Bu protokol ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin, eğitimlerin, kursların ve spor danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle hükümlü ve tutuklular ile yükümlülerin hangi spor dalına elverişli olduğunun uzmanlarca taranarak, yeni yeteneklerin keşfedilmesi anlamında çok önemli bir imkan sağlanacak. Sosyal organizasyonlar yapılacak, etkinlikler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarına malzeme, tesis, araç-gereç ve personel desteği imkanlar dahilinde verilecek. Çocuk eğitim evlerinde kalan çocukların 18 ilde bulunan gençlik kamplarından yararlandırılmaları bu protokolle sağlanmış olacak."

Gül, ceza infaz kurumlarındaki bireylerin geçirdikleri süreyi yararlı bir öğrenme ve eğitim süreci olarak gördüklerini belirtti.

Konuşmalarından ardından Bakan Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokolü imzaladı.

Kaynak: AA