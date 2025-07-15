Hulusi Akar: Bu ihaneti asla kabul edemeyiz

15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni'ne Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Program başlangıcında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Altun; "Aslında dünyada yaşanan darbelere baktığımız zaman, özellikle son 100 yılda 5-6 civarında darbe girişiminin sadece ülkemizde değil, çok farklı ülkelerde de ortaya çıktığını görüyoruz. Bu darbelerin başarısızlığında en önemli iki parametre karşımıza çıkıyor.

Bunlardan biri, güçlü bir lidere sahip olmaktır. Çok şükür ki bizler; 2016 yılında yaşanmış olan 15 Temmuz darbe girişiminde, cumhurbaşkanımızın liderliği ve feraseti ile halkımızı meydanlara davet etmesi sonucunda bu hain darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. İkinci parametre olarak dikkatimizi çeken husus şudur; eğer bir ülkede bu tür olaylar unutuluyorsa, bu darbelerin tekrar ortaya çıkması ve belirli yıl periyotlarında tekrarlanması maalesef mümkün hale gelmektedir.

Bu yüzden bizlere düşen, bu süreçleri unutmamak ve unutturmamaktır. 2016 15 Temmuz darbe girişimi, gerçekten bizim de yaşadığımız bir süreçti. Bu noktada ülkemizin bilinçli bir şekilde hareket etmesi ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli bilincin yayılması gerektiğini düşünüyorum. Biz; Erciyes Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize bu bilinci aktarmaya ve bu farkındalığı oluşturma gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise birlik ve beraberlik mesajı vererek; "Sabahtan beri ‘Unutmayacağız, unutturmayacağız’ anlayışı içerisinde diri durmak, dinç kalmak ve bu bilinci kamuoyuna hatırlatmak adına çabalarımızı sürdürüyoruz. 9 sene önce yaşanan 15 Temmuz akşamını 'Cenab-ı Allah bir daha bu millete göstermesin' diyerek sözlerime başlamak ve bu şekilde devam etmek istiyorum.

O gün, hakikaten cumhurbaşkanımızın iradesiyle milletin sokağa çağrılmasının ardından Türkiye ayağa kalktı. Ama Kayserimiz bir başka ayağa kalktı. O akşam yaklaşık 200 bine yakın Kayserilimiz, 'Erciyes’in yiğit evlatları' ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla bir araya geldi. ‘Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez’ anlayışıyla hareket ettiler. Bazıları selalardan, ezanlardan rahatsız oldu, düşmanın yapmadığını içimizden çıkan bu hainler yaptı. Bu millet ise onlara gereken dersi verdi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletin duruşunun ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkardığını kaydederek; "9 sene önce milletimize diz çöktürmeye çalıştılar, bu büyük milletin yükselişini durdurmak istediler.

Ancak cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dökülen milletimiz, hepimizin bildiği gibi binleri, milyonları buldu ve buna asla izin vermedi. O gün bambaşka bir gündü. 252 şehidimiz ve Kayseri’den çıkan gazilerimizle birlikte çok farklı, çok anlamlı bir gün yaşadık. Kayserililerin her yerde verdiği mücadeleden dolayı minnet duyuyoruz. Ayrıca cumhurbaşkanımıza o gün gösterdiği dirayet için şükranlarımızı sunuyorum. Bu tehlikeli yolculukta, milletimizin bizimle birlikte duruşu, bizi karanlıktan aydınlığa çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Bu millet tektir, bu vatan tektir, bu bayrak bizimdir, bu memleket bizimdir"

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; "Kayseri’nin milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması, Kayserimizin bu konuda gerçekten ilmi ve irfanıyla, bu memleketin ve bu vatanın bir ferdi olarak ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışıyla bütün değerlerine sahip çıktığını bir kez daha gördük, gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Şehitlikte ailelerle konuştuk, görüştük.

Gerçekten çok büyük bir zulüm, çok büyük bir acı yaşandı. Hiçbir kırılma, bükülme olmadan; Allah’ın verdiği imanla mensubu olduğumuz Kayseri’nin, bu milletin bu dinin verdiği cesaret ve dirayetle bu alçaklara gereken karşılığı verebildik. Bundan dolayı da çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız en büyük mirasın bu olduğunu söyleyebiliyoruz. İster darbe olsun, ister kalkışma, ister hainlik; bu konuları mutlaka gençlerimize, neslimize anlatmamız lazım. Bu millet tektir, bu vatan tektir, bu bayrak bizimdir, bu memleket bizimdir.

Dolayısıyla bu ihaneti asla kabul edemeyiz. Bu devlete, bu millete karşı yapılan her saldırı, 2 bin 500 yıllık büyük Türkiye devlet geleneğine yapılmış bir saldırıdır. Bu geleneğin en son halkası da cumhuriyettir. Bunun bilincinde olmalı ve buna sahip çıkmalıyız. Eğer biz millet olarak istikbalimize, mevcut bağımsızlığımıza sahip çıkmazsak, millet olma özelliğimizi kaybederiz. 252 şehidimize Allah’tan rahmet, 2 bin 703 gazimize acil şifalar diliyorum. Bizim milletimiz ve devletimiz kadar şehit ailesine sahip çıkan başka bir millet yoktur. Gazilerine bizim kadar sahip çıkan başka bir memleket de yoktur" şeklinde konuştu.