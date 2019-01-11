Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

11 Ocak 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Olası Suriye harekatına ilişkin açıklama yapan Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı" diye konuştu.

Kaynak: AA