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Hulusi Akar'dan Yunan bakana "adalar" çağrısı

Bakan Akar, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve anlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir" dedi.

Hulusi Akar'dan Yunan bakana adalar çağrısı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırdığını, bunun anlaşmaların ihlali olduğunu söyledi.

Akar açıklamasında, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve anlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir. Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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