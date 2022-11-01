"Hulusi Kentmen gibi..." Yeşilçam'a damgasını vurdu! Hulusi Kentmen kimdir?

Hulusi Kentmen doodle oldu. Google zaman zaman önemli isimleri ve olayları ana sayfasına taşırken, bu isimlere katılan son isim Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden Hulusi Kentmen oldu. Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri olan Hulusi Kentmen, özellikle baba karakterlerine hayat vermesi ile akıllara kazındı.

Hulusi Kentmen'in hayatı

Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Burgaristan'ın Tırnovo kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları ise İzmit'te geçti. Akçakoca İlkokulu'nda okuduğu yıllarda tiyaro sahnesinde ilk deneyimlerini yaşayan Hulusi Kentmen, eğitiminin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev aldı.. 1961 yılına kadar astsubay olarak görev yapan Hulusi Kentmen, bu dönemde üstlerinin de hoşgörüsüyle sanatını icra etmeye devam etti.

Tiyatroya Halkevleri'nde başlayan Hulusi Kentmen, Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını ise Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Hulusi Kentmen, 1942 yılında ise Sürtük filminde rol alarak sinema oyunculuğuna adım attı.

İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı.[8] Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.