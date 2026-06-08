Hurda Araç Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Son durum nedir?
Hem araç alacaklar, hem de galericiler Hurda Araç Yasasını bekliyor. Milyonlarca vatandaş gelmesi beklenen yasa nedeniyle alımları durdurdu. ÖTV'siz araç almak isteyenler "Hurda Araç Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusunu tekrar tekrar yöneltiyor.
Otomobil piyasası aylardır nefesini tutmuş durumda... Milyonlarca araç sahibi ve binlerce galericinin gözü kulağı tek bir yasada. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, TBMM'de görüşülmesi beklenen Hurda Araç Yasası'na odaklanmış durumda... Haziran ayında beklentiler katlanırken "Hurda Araç Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu gündemden düşmüyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
8 Haziran 2026 Pazartesi Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter