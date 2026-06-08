Hurda Araç Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Son durum nedir?

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Otomobil piyasası aylardır nefesini tutmuş durumda... Milyonlarca araç sahibi ve binlerce galericinin gözü kulağı tek bir yasada. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, TBMM'de görüşülmesi beklenen Hurda Araç Yasası'na odaklanmış durumda... Haziran ayında beklentiler katlanırken "Hurda Araç Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu gündemden düşmüyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

8 Haziran 2026 Pazartesi Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter