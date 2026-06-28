HURDA ARAÇ YASASI SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, açıklama var mı?
Araç alacaklar uzun zamandır Hurda Araç Yasası'nı bekliyor. Sürekli son durum araştırılıyor ve hükümetten bir açıklama olup olmadığı sorgulanıyor. Her gün giderek artan soru "Hurda Araç Yasası çıkıyor mu" oluyor.
25 yaş üstü otomobil sahipleri aylardır Hurda Araç Yasası'nı bekliyor. Galericiler de yasanın çıkmasını ve piyasanın canlanmasını isterken kulis bilgileri araştırılıyor. Peki konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı mı?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
28 Haziran 2026 Pazartesi Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter