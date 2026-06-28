HURDA ARAÇ YASASI SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, açıklama var mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

25 yaş üstü otomobil sahipleri aylardır Hurda Araç Yasası'nı bekliyor. Galericiler de yasanın çıkmasını ve piyasanın canlanmasını isterken kulis bilgileri araştırılıyor. Peki konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı mı?

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

28 Haziran 2026 Pazartesi Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter