Hurda Teşvik Yasası çıktı mı, ne zaman gelecek? Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi?

Hurda Teşvik Yasası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, hurda araçlarını teslim ederek indirimden yararlanabilecekleri düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. "Hurda Teşviki Yasası Meclis’e geldi mi, son durum ne" sorusu gündemden düşmüyor.

Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?

Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Ak Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmalarına ara verdi. Meclis’in yeni çalışma takvimi daha sonra belirlenecek.