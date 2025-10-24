Hurda Teşvik Yasası en son durum: Hurda yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için büyük önem taşıyan Hurda Teşvik Yasası hakkındaki süreç yakından takip edilmek isteniyor. 2000 model öncesi araç sahipleri bu yasayı heyecanla beklerken talepler de gittikçe artıyor. Yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru "Hurda yasası Meclis'e ne zaman gelecek" oluyor.

Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?

Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.