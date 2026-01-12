Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak? Hurda Teşviki Meclis'e ne zaman gelecek?

Hurda Teşvik Yasası için bekleyiş sürüyor. Hem eski aracını elden çıkarmak isteyenler hem de daha uygun şartlarda araç almak isteyenler kanun teklifine odaklandı. Konu yakında takip ediliyor ve dillerden düşmeyen soru ise "Hurda Teşvik Yasası ne zaman çıkacak" şeklinde...

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Ocak ayı sona ermeden teklifin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.