HURDA TEŞVİK YASASI SON DURUM: Hurda Teşvik Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor?

Hurda araç sahipleri ÖTV indirimli, uygun fiyata yerli otomobil almak için Hurda Teşvik Yasası'nı bekliyor. Otomobil alımını teşvik edecek bu kanunun detayları, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Hem araç satacaklar hem de araç alacaklar "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusunu gün geçtikçe sıklaştırıyor.

Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?

27 Kasım Perşembe günü itibarıyla Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil.

Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.