Hurda Teşvik Yasası son durum nedir? Hurda yasası çıkacak mı?

Hurda Teşvik Yasası için yoğun bir beklenti söz konusu... Hem araç satacaklar hem de araç alacaklar yasayı heyecanla bekliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in konu hakkında "Geliyor gelmekte olan" paylaşımı sabırsızlığı iyice artırırken son durum araştırılıyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni yıl ile birlikte konunun gündeme daha çok gelmesi bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.