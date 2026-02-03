Hurda teşvik Yasası son durumu: Hurda yasası ne zaman çıkacak?

Hurda Teşviki Yasası için bekleyiş aylardır sürüyor. Hem galericiler hem de yurttaşlar teklifin bir an evvel Meclis'e gelmesini istiyor. Konu gündemden düşmezken "Hurda yasası ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler şubat ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.