HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, Meclis'e ne zaman gelecek?

Hurda Teşviki Yasası için sabırsız bekleyiş sürüyor. Yeni araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, teşvikin yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor. Meclis takvimi yakından takip edilirken, düzenlemenin ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, Meclis’e ne zaman gelecek" sorusu son günlerin en çok araştırılan konularından biri durumunda...

Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?

6 Kasım Perşembe günü itibarıyla Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil.

Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.